Самое редкое насекомое на земле





Вот еще одна тема, для нашей подборки САМОЕ САМОЕ! Задумывались ли вы над тем, какое насекомое считается самым редким на земле? Ведь для насекомых больше подходят определения "тьма, туча, ползают тут кучами и летают роями". А ведь оказывается есть и редкие!



Это, пожалуй, самые необычные насекомые, хотя бы уже потому, что 95 лет назад их уже посчитали полностью вымершими. Речь идет о древесном омаре (Tree lobster), или гигантском австралийском палочнике (Dryococelus Australis). Именно он оспаривает пальму первенства называться самым длинным насекомым у другого вида с Новой Гвинеи — Eurycantha calcarata (колючий Дьявол, или шипоногий палочник).

Обнаружили австралийских гигантских палочников (размер их 12 см в длину и 1,5 см в ширину), на острове Лорд–Хау в 1788 году. Но, как и для многих животных, обитавших там, открытие острова человеком принесло погибель. Уже к 1918 году не умеющее летать насекомое, было полностью уничтожено, просто съедено черными крысами, которые попали туда с потерпевшего крушение у самого острова корабля. До этого гигантский австралийский палочник не имел естественных врагов.







Правда, в 1960 году с другого вулканического острова Болс-Пирамид поступили сведения об обнаруженных там трупиках насекомых, но живых особей найдено не было, потому гигантских палочников с Лорд-Хау продолжали считать исчезнувшими с лица земли.



Одной из красивейших природных достопримечательностей Австралии являются одни из древнейших вулканических островов Тихого океана — Лорд-Хау и Болс-Пирамид

Несмотря на крошечные размеры остров видно издалека, ведь Болс-Пирамид является высочайшим на Земле вулканическим утёсом! При протяжённости немногим более тысячи метров и ширине около трёхсот, верхняя точка острова находится на высоте 562 метра, что делает его внешне похожим на парус)

У нас с вами было подробное обсуждение этого интереснейшего острова - Пирамида Болла - самая большая скала в море

В последующие годы исследователи, посещавшие остров, также находили останки палочников, и, оценив имеющуюся там растительность, сделали предположение, что насекомым ее вполне достаточно для пропитания. В 2001 году двумя энтомологами была предпринята еще одна попытка найти на острове палочников, если они еще сохранились. Трудность заключалась в том, что к скалистому острову было очень трудно пришвартоваться со стороны моря, и все же команде спасателей удалось высадиться на берег.

То, что лобстеров в итоге отыскали на Пирамиде Болла – это уже почти фантастика, в которой жизнь выбрала единственный вариант из всех возможных, даже не смотря на то, что на самом деле невозможным был и этот вариант тоже. Пирамида Болла – это удаленная на два десятка километров от острова скала, на которой выжить древесным лобстерам просто нереально: один-единственный кустик вряд ли мог что-то решить.

Нашли палочников два австралийских натуралиста Дэвид Прайддел и Николас Карлайл (David Priddel and Nicholas Carlile ).

Но он решил: альпинисты, которые вопреки запретам на Пирамиду Болла то и дело лазали, рассказали о странных ямках в земле. Когда биологи изучили ямки, то оказалось, что все они пусты. Но свежесть самих ямок вынудила поискать счастье ночью – и удача пришла.

24 особи, которые составляли предел колонии по размерам из-за наличия всего одного кустика, тихонько испытывали судьбу. Биологи боялись, что фантастическим образом уцелевшие лобстеры, протянув десятилетия на скале, могут быть сметены шквальным ветром и все пропадет до возвращения людей. Но лобстеры покорно дожидались и биологов, и судьбы на старом месте.

В одной 100 метровой расщелине вдоль береговой линии они обнаружили под кустарником Melaleuca howeana (растение из рода миртовых) помет крупного насекомого, а вернувшись к тому месту с наступлением темноты и самих палочников. Тогда же была разработана программа по сохранению и восстановлению вида в дикой природе, хотя на тот момент ничего не было известно об их образе жизни. В 2003 году на Болс-Пирамидс удалось обнаружить две гнездящиеся пары, одну из которых доставили частному заводчику в Сиднее, другую отправили в Мельбурнский зоопарк.

Оказалось что взрослые австралийские гигантские палочники бескрылые, ведут ночной образ жизни и питаются только одним видом кустарника. На сегодняшний день стараниями экспертов в зоопарке Мельбурна эти насекомые доведены до безопасного порога, получен 10000 экземпляр взрослого насекомого.

При этом в зоопарке поддерживают будущих зародышей насекомых – еще несколько тысяч видов. По сути, древесный лобстер возвращен в книгу жизни. И хотя возвращен он руками человека, следует признать: фантастический фарт этого безобидного и пугающего видам семейства насекомых очень уж наталкивает на мысль о том, что жажда жизни способна творить чудеса на любом уровне развития самой жизни.

Выращенными в неволе палочниками планируют дополнить дикие популяции в природе и восстановить на острове Лорд-Хау, как только будут уничтожены все черные крысы.

На видео можно увидеть уникальное явление: из миниатюрного яйца «вылупляется» большущее насекомое… Такое яйцо созревает больше полугода. Природа иногда может удивить куда больше, чем все причудливые фантазии мировых кинематографистов:

[ источники ]

источник текста

http://zverushca.ru/

http://ecovoice.ru/

http://www.worldofnature.ru/ источник текста



Кстати, вот могу вам показать еще вот такого палочника - Самое длинное насекомое в мире, а вот еще Самый большой жук в мире, ну и в догонку уже Самое тяжелое насекомое в мире.