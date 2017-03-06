Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Previous Entry Share Next Entry
masterok March 6th, 16:01

Самые северные обезьяны в мире

Мы привыкли слышать, что обезьяны — теплолюбивые животные, которые плохо переносят зиму. Большинство обезьян именно такие «неженки», и зимние холода для многих из них гибельны.

Но в Японии на самом большом ее острове Хонсю обитают так называемые «снежные обезьяны», которые считаются самыми северными обезьянами в мире.


В парке Дзигокудани (Jigokudani ) живет колония японских макак (Macaca fuscata), более известных как Снежные обезьяны. Сама эта «Адская долина» представляет собой место самых удивительных контрастов: из-подо льда вытекает кипящая вода и бурлят гейзеры. У здешних макак особенно густой мех, и от этого они кажутся более мощными и упитанными, чем есть на самом деле.



«Снежные обезьяны» очень своеобразно приспособились к зимним условиям. Они залезают по самую шею в горячую воду и просиживают там большую часть дня. Иногда обезьяны усаживаются рядком в тех местах, где из-под земли вырывается пар — как в настоящей парной. И только во второй половине дня, когда солнце уже успевает прогреть воздух, обезьяны выходят из воды, чтобы обсохнуть и поесть.

В холодные дни снежные обезьяны становятся заложниками теплой воды. Когда они выходят за едой, из-за мокрой шерсти мерзнут еще больше. Тогда у обезьян срабатывает своеобразная система дежурства. Двое животных с сухой шерстью подносят пищу, пока другие сидят в воде.

PUBLISHED by Catsmob.com

«Снежные обезьяны» и обсыхают очень своеобразно, перебирая шерсть друг другу. Эту привычку можно наблюдать и у других обезьян. Создается впечатление, что они ловят друг у друга блох. Но это не так. Обезьяны — очень чистоплотные животные. Перебирая шерсть друг другу, они таким образом выражают своим близким или друзьям любовь и внимание.

Как же питаются «снежные обезьяны»? Ведь на снегу бананы не растут. Они приспособились и к этому. Обезьяны протаптывают в снегу тропинки и следуют по ним гуськом друг за другом, выкапывая из-под снега коренья, листья, ягоды, а также различных насекомых. Идет в пищу и кора, горьковатая на вкус хвоя и почки деревьев.


В Парке снежных обезьян Jigokudani вы можете наблюдать диких обезьян, проводящих время в природных горячих источниках, лакомящихся зимней растительностью и жмущихся друг к дружке, спасаясь от холода.


Парк был открыт в 1964г. иявляется единственным местом, где можно увидеть знаменитых снежных обезьян, принимающих горячие ванны на природе. Не упустите возможность.

Парк обезьян Jigokudani пользуется огромной популярностью не только у японцев, но и у иностранных туристов. Здесь можно своими глазами увидеть знаменитых японских снежных обезьян Macaca fuscata, принимающих ванны в горячем источнике »онсене». Эти обезьяны примечательны среди приматов еще и тем, что живут в самых северных широтах.

Это самый многочисленный вид приматов, живущих на севере. Они способны выживать при температуре ниже -15°C. Их тело покрыто коричнево-серым мехом, а на лице, руках и задней части кожа у них красная. Хотя иногда они проводят время в горах, они любят купаться и плавать в горячих водах. Изредка в парке вы можете увидеть около 200 обезьян, наслаждающихся горячими водами японского онсэна весной, а особенно во время ужасно холодных японских зим.

Парк Джигокудани находится в центре Японии в долине реки Ёкою, в суровых условиях, где снег лежит около четырёх месяцев — веская причина, чтобы называться Адской долиной. Хотя обезьяны, кажется, любят это место.








JIGOKUDANI, JAPAN - DECEMBER 27: A Japanese macaque monkies relaxes in the hot springs at Jigokudani-Onsen (Hell Valley) on December 27, 2005 in Jigokudani, Nagano Prefecture, Japan where the nation has been hit by record snowfall. Japanese Macaques, also











TOPSHOTS-JAPAN-LIFESTYLE-TOURISM-ANIMALS


PUBLISHED by Catsmob.com









Exif_JPEG_PICTURE






AFP/Getty 515906403




Jigokudani Monkey Park


Jigokudani Monkey Park



[источники]

источники

http://fotki.yandex.ru/users/eduardvoynich/albums/

http://www.travelconsulting.com.ua/iaponiia/snezhnye-obeziany-i-kurort-nagano

http://potomy.ru/school/270.html






И еще что нибудь вам про обезьян: вот например Самая крупная нечеловекообразная. А я вам напомню еще про необычные цветочки - Обезьяньи орхидеи , а так же вспомните, кто такой Лемурчик

Tags: ,

Posts from This Journal by “Япония” Tag

  • Жена в банке

    Сейчас в смартфонах уже есть несколько популярных виртуальных помощников, которые умеют отвечать на не слишком сложные вопросы, рассказывать о…

  • Радиация, "убивающая" роботов

    Та самая дыра. По данным компании-оператора станции "Фукусима" Tokyo Electric Power (TEPCO), интенсивность облучения там составляет 530…

  • Глаз в тарелке

    Как известно, главное место в рационе жителей Японии принадлежит рыбе и разным блюдам из нее. Японские повара способны мастерски приготовить…

promo masterok
Buy for 300 tokens
Buy promo for minimal price.
7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
sharikowa March 6th, 13:15
Отличные фотки, прямо узнала себя, нежащуюся в грязевых и термальных источниках недавно во Вьетнаме =))
Но строго говоря самая северная обезьяна это все-таки человек
ReplyThread Link
masterok March 6th, 13:23
точно
ReplyParentThread Link
e_zhong March 6th, 14:02
А что с кнопкой "поделиться" случилось?
ReplyThread Link
masterok March 6th, 14:06
сейчас поправлю
ReplyParentThread Link
bigdrum March 6th, 15:23
Прелесть...
ReplyThread Link
phd_paul_lector March 6th, 16:13
Очаровашки. Хотя с ними надо вести себя осторожным...
(и я им завидую, хочу в онсен!)
ReplyThread Link
oleg_osovitskiy March 6th, 18:08
Был там в январе:
http://oleg-osovitskiy.livejournal.com/74041.html

Там онсен (горячий источник) маленький, там и 30 обезьянам тесно, 200 туда точно не влезет
Вода там не горячая, а всего 42 градуса цельсия
Климат там не холодный, это Нагано, там снег, это есть, но не холодно совсем.
Место очень-очень красивое, от Токио 85 минут на поезде и еще около часа на автобусе добираться.
ReplyThread Link
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Mar2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
?

Log in

Or connect using: