Самые северные обезьяны в мире

Мы привыкли слышать, что обезьяны — теплолюбивые животные, которые плохо переносят зиму. Большинство обезьян именно такие «неженки», и зимние холода для многих из них гибельны.

Но в Японии на самом большом ее острове Хонсю обитают так называемые «снежные обезьяны», которые считаются самыми северными обезьянами в мире.

В парке Дзигокудани (Jigokudani ) живет колония японских макак (Macaca fuscata), более известных как Снежные обезьяны. Сама эта «Адская долина» представляет собой место самых удивительных контрастов: из-подо льда вытекает кипящая вода и бурлят гейзеры. У здешних макак особенно густой мех, и от этого они кажутся более мощными и упитанными, чем есть на самом деле.









«Снежные обезьяны» очень своеобразно приспособились к зимним условиям. Они залезают по самую шею в горячую воду и просиживают там большую часть дня. Иногда обезьяны усаживаются рядком в тех местах, где из-под земли вырывается пар — как в настоящей парной. И только во второй половине дня, когда солнце уже успевает прогреть воздух, обезьяны выходят из воды, чтобы обсохнуть и поесть.

В холодные дни снежные обезьяны становятся заложниками теплой воды. Когда они выходят за едой, из-за мокрой шерсти мерзнут еще больше. Тогда у обезьян срабатывает своеобразная система дежурства. Двое животных с сухой шерстью подносят пищу, пока другие сидят в воде.

«Снежные обезьяны» и обсыхают очень своеобразно, перебирая шерсть друг другу. Эту привычку можно наблюдать и у других обезьян. Создается впечатление, что они ловят друг у друга блох. Но это не так. Обезьяны — очень чистоплотные животные. Перебирая шерсть друг другу, они таким образом выражают своим близким или друзьям любовь и внимание.

Как же питаются «снежные обезьяны»? Ведь на снегу бананы не растут. Они приспособились и к этому. Обезьяны протаптывают в снегу тропинки и следуют по ним гуськом друг за другом, выкапывая из-под снега коренья, листья, ягоды, а также различных насекомых. Идет в пищу и кора, горьковатая на вкус хвоя и почки деревьев.

В Парке снежных обезьян Jigokudani вы можете наблюдать диких обезьян, проводящих время в природных горячих источниках, лакомящихся зимней растительностью и жмущихся друг к дружке, спасаясь от холода.



Парк был открыт в 1964г. иявляется единственным местом, где можно увидеть знаменитых снежных обезьян, принимающих горячие ванны на природе. Не упустите возможность.

Парк обезьян Jigokudani пользуется огромной популярностью не только у японцев, но и у иностранных туристов. Здесь можно своими глазами увидеть знаменитых японских снежных обезьян Macaca fuscata, принимающих ванны в горячем источнике »онсене». Эти обезьяны примечательны среди приматов еще и тем, что живут в самых северных широтах.

Это самый многочисленный вид приматов, живущих на севере. Они способны выживать при температуре ниже -15°C. Их тело покрыто коричнево-серым мехом, а на лице, руках и задней части кожа у них красная. Хотя иногда они проводят время в горах, они любят купаться и плавать в горячих водах. Изредка в парке вы можете увидеть около 200 обезьян, наслаждающихся горячими водами японского онсэна весной, а особенно во время ужасно холодных японских зим.

Парк Джигокудани находится в центре Японии в долине реки Ёкою, в суровых условиях, где снег лежит около четырёх месяцев — веская причина, чтобы называться Адской долиной. Хотя обезьяны, кажется, любят это место.

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